Англія

"Сороки" намагаються утримати словака новим контрактом.

Напередодні стало відомо про те, що воротар Ньюкасла Мартін Дубравка досяг усної домовленості щодо трансферу в Саудівську Аравію, а саме до Аш-Шабаба.

Утім, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "сороки" не горять бажанням відпускати 35-річного словака, намагаючись відмовити його від трансферу підписанням нового контракту, оскільки поточний спливає влітку 2025 року.

Зазначається, що до Дубравки також існує предметний інтерес із США, тоді як Аш-Шабаб готовий почекати, перш ніж виступити з вигідною пропозицією на офіційному рівні.

У поточному сезоні Мартін Дубравка провів за "сорок" вісім матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив два голи та шість разів відстояв "на нуль".