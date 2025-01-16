Італієць може переїхати до Лондона.
Пеллегріні, getty images
16 січня 2025, 14:45
Лондонський Арсенал планує посилити свою лінію півзахисту капітаном римської Роми Лоренцо Пеллегріні. Про це повідомляє La Repubblica.
За інформацією джерела, у кандидатурі 28-річного італійця особисто зацікавлений головний тренер "канонірів" Мікель Артета.
Зазначається, що на Пеллегріні також претендують Інтер та Наполі, але вони налаштовані не настільки серйозно, як лондонський клуб.
Чинний договір гравця з "вовками" розрахований до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Лоренцо Пеллегріні відіграв за Рому 21 матч, забив два голи та віддав дві результативні передачі.