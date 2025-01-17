Англія

Топ-гра у виконанні 22-річного футболіста.

Вінгер Манчестер Юнайтед Амад Діалло відзначився хет-триком у матчі проти Саутгемптона (3:1). Команда Рубена Аморіма поступалася в рахунку аж до 82-ї хвилини, після чого івуарієць встановив на табло рівність, а потім він же відзначився на 90-й і 94-й хвилинах.

Як доповідає Opta, серед усіх представників Манчестер Юнайтед тільки Вейн Руні (21 рік і 4 дні) оформляв хет-трик у Прем'єр-лізі в більш молодому віці, ніж Діалло (22 роки і 189 днів).

В активі Амада Діалло шість забитих м'ячів і стільки ж результативних передач у 19 поєдинках нинішнього розіграшу чемпіонату Англії.