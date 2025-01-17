Англія

Норвежець може спати спокійно.

Стало відомо скільки грошей за новим контракт з Манчестер Сіті буде отримувати норвезький нападник Ерлінг Голанд. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, 24-річний гравець зароблятиме 500 000 фунтів стерлінгів на тиждень. Таким чином, він став найбільш високооплачуваним футболістом в історії англійської Прем'єр-ліги.

Голанд за цим показником випередив свого одноклубника Кевіна Де Брюйне, який заробляє в Ман Сіті 20,8 млн. фунтів стерлінгів на рік.

Цього сезону Ерлінг Голанд відіграв за Манчестер Сіті 28 матчів, забив 21 гол та віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті продовжив контракт з Голандом до 2034 року.