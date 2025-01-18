Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та бірмінгемська Астон Вілла.

Лондонський Арсенал та бірмінгемська Астон Вілла зіграють на Емірейтс у рамках двадцять першого туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після перемоги в дербі над Тоттенгемом (2:1), залучив до стартового складу Меріно до центру поля, тоді як Мартінеллі повернеться до атаки. Олександр Зінченко традиційно на лаві для запасних.

Унаї Емері, на тлі перемоги над Евертоном (1:0), використав із перших хвилин Матсена на лівому фланзі оборони.

Арсенал: Рая — Парті, Тімбер, Магальяес, Льюїс-Скеллі — Едегор, Меріно, Райс — Мартінеллі, Гаверц, Троссар.

Запасні: Нето, Тірні, Ківьор, Качурі, Зінченко, Жоржиньо, Стерлінг, Кабія, Батлер-Оєдеджі.



Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Матсен — Камара, Онана — Роджерс, Тілеманс, Ремзі — Воткінс.