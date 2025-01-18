Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 18 січня 2025 року.

У рамках 22-го туру АПЛ-2024/25 Ліверпуль на Джи-тек Ком'юніті Стедіум впорався з Брентфордом.

Колективи не порадували результативними ударами в першому таймі зустрічі. Поєдинок ішов до нічийного результату з рахунком 0:0, але Дарвін Нуньєс своїм дублем у компенсований час приніс гостям перемогу.

Зазначимо, що "червоні" з 50-ма очками йдуть першими в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брентфорд — Ліверпуль у рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Брентфорд — Ліверпуль 0:2

Голи: Нуньєс, 90+1, 90+3



Брентфорд: Флеккен — Роерслев, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер — Нергор, Ярмолюк, Янельт (Шаде, 66) — Мбемо, Вісса, Дамсгор (Єнсен, 80).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 65) — Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 80) — Салах, Собослаї (Елліотт, 80), Діас (Нуньєс, 65) — Гакпо (К’єза, 87).



Попередження: Нергор, Роерслев — Цимікас, Собослаї, Нуньєс