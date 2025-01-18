Англія

Нідерландець оформив другий у сезоні-2024/25 виїзний хет-трик.

Три голи лівого вінгера Джастіна Клюйверта допоміг Борнмуту розібратися з Ньюкасл Юнайтед на виїзді (4:1).

Для 25-річного нідерландця це був другий хет-трик у виїзному поєдинку АПЛ-2024/25. Раніше він також тричі уразив ворота Вулвергемптона наприкінці листопада.

За даними OptaJoe, до Клюйверта два виїзних хет-трики за одну кампанію чемпіонату Англії мали шість гравців: Іан Райт (1993/94), Роббі Фаулер (2001/02), Майкл Оуен (2002/03), Луїс Суарес (2012/13), Гаррі Кейн (2016/17) і Рахім Стерлінг (2019/20).

Зараз на рахунку Джастіна 11 голів і чотири асисти в 23 матчах всіх турнірів цього сезону.