Англія

Нідерландський вінгер також записав на свій рахунок асист у моменті з голом Керкеза.

У рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед приймав на своєму полі Борнмут та зазнав розгромної поразки з рахунком 1:4.

Головним героєм цього протистояння став нападник "вишень" Джастін Клюйверт, який не тільки оформив на свій рахунок хет-трик, а також асистував Мілошу Керкезу у моменті з його заключним голом, який поставив крапку в цьому протистоянні.

Єдиним голом за Ньюкасл відзначився Бруно Гімараес, проте той м'яч у першому таймі у підсумку ніяк не вплинув на результат. Чергова гучна перемога для Іллі Забарного і компанії над непростим суперником у цьому сезоні АПЛ.

Ньюкасл Юнайтед — Борнмут 1:4

Голи: Гімараес, 25 - Клюйверт, 6, 44, 90+2 Керкез, 90+6

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто, Ботман (Шер, 46), Берн, Голл (Тріпп'єр, 66) — Гімараес (Осула, 90), Тоналі, Жоелінтон — Мерфі (Віллок, 66), Ісак, Гордон

Борнмут: Аррісабалага — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Крісті, Адамс — Брукс (Джеббісон, 82), Клюйверт (Ріс-Доттін, 90), Семеньйо — Уаттара (Джордж Вінтерберн, 90)

Попередження: Жоелінтон — Адамс, Клюйверт, Крісті, Уаттара, Джеббісон, Керкез