Англія

Клуб шукає підсилення взимку, проте не надто активно.

Англійський Манчестер Юнайтед цієї зими серед планів щодо підсилення власного складу мав кандидатуру португальського флангового захисника французького Парі Сен-Жермен Нуну Мендеша.

Однак "червоно-сині", як повідомляють місцеві ЗМІ, розв’язали питання продовження контракту з власним футболістом, тож зацікавленість "Червоних дияволів" відкладається до кращих часів.

Проте в англійського клубу є й інші напрацювання — наприклад, алжирський фланговий захисник Раян Аїт-Нурі з Вулвергемптона.

23-річний виконавець перейшов до "вовків" за 11,1 млн євро влітку 2021 року із французького Анже, тоді як його чинний контракт завершується вже за рік.

Відповідно Юнайтед можуть розраховувати й на меншу вартість трансферу, аніж 35 млн євро, у які оцінюється нині гравець на ринку Transfermarkt.

У цьому сезоні на рахунку Раяна 22 матчі, чотири голи та п’ять гольових передач.