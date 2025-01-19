Клуб шукає підсилення взимку, проте не надто активно.
Раян Аїт-Нурі, Getty Images
19 січня 2025, 12:53
Англійський Манчестер Юнайтед цієї зими серед планів щодо підсилення власного складу мав кандидатуру португальського флангового захисника французького Парі Сен-Жермен Нуну Мендеша.
Однак "червоно-сині", як повідомляють місцеві ЗМІ, розв’язали питання продовження контракту з власним футболістом, тож зацікавленість "Червоних дияволів" відкладається до кращих часів.
Проте в англійського клубу є й інші напрацювання — наприклад, алжирський фланговий захисник Раян Аїт-Нурі з Вулвергемптона.
23-річний виконавець перейшов до "вовків" за 11,1 млн євро влітку 2021 року із французького Анже, тоді як його чинний контракт завершується вже за рік.
Відповідно Юнайтед можуть розраховувати й на меншу вартість трансферу, аніж 35 млн євро, у які оцінюється нині гравець на ринку Transfermarkt.
У цьому сезоні на рахунку Раяна 22 матчі, чотири голи та п’ять гольових передач.