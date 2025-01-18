Франція

Переходу до Манчестер Юнайтед найближчим часом не планується.

Португальський фланговий захисник Нуну Мендеш має чинний контракт із французьким Парі Сен-Жермен, проте термін цієї угоди має закінчитись уже влітку 2026 року.

22-річний виконавець наприкінці минулого року провів кілька невдалих раундів перемовин із клубом щодо можливого продовження угоди, і в один момент почало навіть здаватись, що його трансфер уже цієї зими є доволі вірогідною подією.

Однак місцеві ЗМІ повідомляють, що "червоно-сині" таки знайшли потрібні аргументи й досягли домовленості з власним футболістом.

Нагадаємо, що на Мендеша активно претендував англійський Манчестер Юнайтед, проте після останніх новин найближчим часом цей трансфер буде неможливим.

Детальні умови нової угоди з’являться найближчим часом.

Мендеш у цьому сезоні провів 19 матчів, забив два голи та віддав дві гольові передачі.