Переходу до Манчестер Юнайтед найближчим часом не планується.
Нуну Мендеш, Getty Images
18 січня 2025, 11:40
Португальський фланговий захисник Нуну Мендеш має чинний контракт із французьким Парі Сен-Жермен, проте термін цієї угоди має закінчитись уже влітку 2026 року.
22-річний виконавець наприкінці минулого року провів кілька невдалих раундів перемовин із клубом щодо можливого продовження угоди, і в один момент почало навіть здаватись, що його трансфер уже цієї зими є доволі вірогідною подією.
Однак місцеві ЗМІ повідомляють, що "червоно-сині" таки знайшли потрібні аргументи й досягли домовленості з власним футболістом.
Нагадаємо, що на Мендеша активно претендував англійський Манчестер Юнайтед, проте після останніх новин найближчим часом цей трансфер буде неможливим.
Детальні умови нової угоди з’являться найближчим часом.
Мендеш у цьому сезоні провів 19 матчів, забив два голи та віддав дві гольові передачі.