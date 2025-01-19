Англія

"Лісники" зрівнялись за очками із Арсеналом.

У 22-му турі АПЛ Ноттінгем на своєму полі приймав Саутгемптон.

"Лісники" одразу показали супернику, хто господар, забивши три голи ще у першому таймі. Відзначились Андерсон, Гадсон-Одой та Вуд.

У другому таймі Сотон ледь не зробив камбек, забивши двічі, але на більше гостей не вистачило. Перемога Ноттінгема — 3:2.

"Лісники" зрівнялись за очками з Арсеналом, але залишились на третьому місці. "Святі" на останній сходинці чемпіонату.

Ноттінгем Форест — Саутгемптон 3:2

Голи: Андерсон, 11, Гадсон-Одої, 28, Вуд, 41 — Беднарек, 60, Онуачу, 90+1

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Домінгес (Єйтс, 83), Андерсон — Еланга (Морато, 74), Гіббс-Вайт (Соса, 83), Гадсон-Одої (Ж. Сілва, 38) — Вуд (Авонії, 83)

Саутгемптон: Рамсдейл — Брі (Смоллбоун, 86), Беднарек, Гарвуд-Белліс — Сугавара (Меннінг, 58), Даунс (Угочукву, 46), Арібо, Вокер-Пітерс — Фернандеш — Арчер (Сулемана, 58), Армстронг (Онуачу, 58)

Попередження: Даунс, Вокер-Пітерс, Арібо, Угочукву