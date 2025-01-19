Тренер висловився щодо трансферу грузина.
Кварацхелія, getty images
19 січня 2025, 16:48
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перехід вінгера Хвічі Кварацхелії у свою команду із Наполі.
"Ми давно хотіли його придбати. Він має досвід, характер, він вміє забивати, обігравати віч-на-віч і захищатися.
Це дуже хороший трансфер, потужний додаток до вже чудового складу. Я вірю, що з нами він продемонструє свої найкращі якості", – сказав Енріке.
Раніше Хвіча Кварацхелія прокоментував перехід до ПСЖ.