Франція

Тренер висловився щодо трансферу грузина.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перехід вінгера Хвічі Кварацхелії у свою команду із Наполі.

"Ми давно хотіли його придбати. Він має досвід, характер, він вміє забивати, обігравати віч-на-віч і захищатися.

Це дуже хороший трансфер, потужний додаток до вже чудового складу. Я вірю, що з нами він продемонструє свої найкращі якості", – сказав Енріке.

Раніше Хвіча Кварацхелія прокоментував перехід до ПСЖ.