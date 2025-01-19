Англія

Тренер зробив акцент на тому, що в його доставі було 11 гравців, які "досить здорові".

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу дав коментар після поразки від Евертона з рахунком 2:3.

"Це важкий результат. У першому таймі нам було складно увійти в гру, і це дало Евертону імпульс. Ми намагалися відігратися, але нам це не вдалося. Ми не змогли по-справжньому взяти гру під контроль.

У нас були проблеми з м'ячем і без нього. У нас були моменти, але цього виявилося недостатньо. У нас було буквально 11 гравців, які достатньо здорові, щоб потрапити до стартового складу.

Ми не контролювали ситуацію, чим Евертон скористався, а ми поплатилися", — сказав Постекоглу Sky Sports.

Тоттенгем посідає 15-те місце в турнірній таблиці АПЛ.