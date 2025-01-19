Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 19 січня 2025 року.
Іпсвіч Таун — Манчестер Сіті, Getty Images
19 січня 2025, 21:57
Манчестер Сіті розтрощив Іпсвіч і повернувся до топ-4 АПЛ.
Впевнена виїзна перемога колективу Пепа Гвардіоли.
Огляд матчу:
Іпсвіч Таун — Манчестер Сіті 0:6
Голи: Фоден, 27, 42, Ковачич, 31, Доку, 49, Голанд, 57, Макейті, 69
Іпсвіч Таун: Волтон — Джонсон, О'Ши, Годфрі, Берджесс, Девіс (Тейлор, 73) — Кларк (Луонго, 64), Морсі, Каюсте (Туанзебе, 64), Гатчінсон (Гірст, 73) — Делап
Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі (Льюїс, 73), Діаш, Гвардіол — Ковачич (О'Райлі, 73), Гюндоган — Фоден (Гріліш, 63), Де Брюйне (Макейті, 64), Нунеш, Доку — Голанд (Мубама, 64)
Попередження: Нунеш.