Англія

Впевнена виїзна перемога колективу Пепа Гвардіоли.

Іпсвіч Таун у рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 приймав на стадіоні Портмен Роуд Манчестер Сіті.

Гості в першому таймі зусиллями Філа Фодена (дубль) і Матео Ковачича встановили комфортну для себе перевагу над господарями поля. У другій половині поєдинку вони вдвічі збільшили її результативними ударами Жеремі Доку, Ерлінга Голанда й Джеймса Макейті.

Іпсвіч Таун із 16-ма очками залишився на 18-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Англії, тоді як Манчестер Сіті з 38-ма заліковими балами тепер іде четвертим.

Іпсвіч Таун — Манчестер Сіті 0:6

Голи: Фоден, 27, 42, Ковачич, 31, Доку, 49, Голанд, 57, Макейті, 69

Іпсвіч Таун: Волтон — Джонсон, О'Ши, Годфрі, Берджесс, Девіс (Тейлор, 73) — Кларк (Луонго, 64), Морсі, Каюсте (Туанзебе, 64), Гатчінсон (Гірст, 73) — Делап

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі (Льюїс, 73), Діаш, Гвардіол — Ковачич (О'Райлі, 73), Гюндоган — Фоден (Гріліш, 63), Де Брюйне (Макейті, 64), Нунеш, Доку — Голанд (Мубама, 64)

Попередження: Нунеш