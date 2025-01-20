Англія

Форвард Тоттенгема прокоментував останню появу на не чужому для нього стадіоні.

Лондонський Тоттенгем напередодні поступився Евертону в гостьовому матчі двадцять другого туру англійської Прем’єр-ліги (2:3).

Другий м’яч у ворота "ірисок" у цій грі в складі "шпор" забив бразильський нападник Рішарлісон, який улітку 2022 року перейшов до Тоттенгема саме з Евертона за 58 млн євро.

Із поваги до колишнього клубу, 27-річний виконавець свій гол не святкував.

А після завершення матчу бразилець попрощався з нечужим для нього Гудісон Парк, на якому відбувалась ця гра, оскільки вже в наступному сезоні Евертон планує розпочати виступи на новозбудованій арені в ліверпульських доках, тоді як 133-річна історія славетної арени добігає до завершення.

"Я відчуваю себе дуже щасливим через усі ті 83 рази, що я виходив на поле цього стадіону. Тут я зіграв найбільшу кількість матчів у кар’єрі й забив найбільше голів.

Сьогодні — востаннє. Дякую, Гудісон Парк!", — заявив бразильський виконавець.

Рішарлісон провів у Евертоні чотири роки, зігравши 152 матчі, забивши 53 голи та віддавши 13 гольових передач.