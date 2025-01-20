Центральний захисник Абдукодір Хусанов перейшов до Манчестер Сіті з французького Ланса. Про це повідомляє офіційний сайт "містян".

Зазначається, що контракт з 20-річним гравцем підписано до 30 червня 2029 року. В новій команді узбек виступатиме під 45-м номером.

У цьому складі зібрані найкращі гравці світу, і я з нетерпінням чекаю зустрічі з ними та можливості зіграти разом із ними. І, звісно ж, Пеп Гвардіола — один із найвидатніших тренерів усіх часів, і я дуже радий можливості повчитися в нього і ще більше поліпшити свою гру.

Для мене і моєї сім'ї це дуже гордий момент — приєднатися до такого великого клубу, як Манчестер Сіті, і я більш ніж готовий до цього виклику", — заявив Хусанов.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, Ланс отримав за продаж Хусанова 40+10 млн. євро.

"Я дуже радий приєднатися до Манчестер Сіті, клубу, за грою якого я із задоволенням спостерігаю вже довгий час.