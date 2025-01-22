Англія

Туринський клуб не має намірів віддавати бразильського опорника в оренду.

Напередодні з'явилася інформація про те, що опорний півзахисник туринського Ювентуса Дуглас Луїс може повернутися до Англії після півроку невдалого періоду в Італії, оскільки ним зацікавився Манчестер Сіті.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, після "містян" із туринцями зв'язався лондонський Челсі, який захотів взяти 26-річного бразильця в оренду до літа цього року.

Утім, за інформацією джерела, наразі у Ювентусі не розглядають варіантів із тим, щоб віддавати Дугласа Луїса в оренду. Переговори з жодною з англійських сторін не просуваються.

У поточному сезоні Дуглас Луїс провів за Ювентус 550 хвилин у 17 матчах, в яких він заробив два попередження.