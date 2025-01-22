Туринський клуб не має намірів віддавати бразильського опорника в оренду.
Дуглас Луїс, Getty Images
22 січня 2025, 18:24
Напередодні з'явилася інформація про те, що опорний півзахисник туринського Ювентуса Дуглас Луїс може повернутися до Англії після півроку невдалого періоду в Італії, оскільки ним зацікавився Манчестер Сіті.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, після "містян" із туринцями зв'язався лондонський Челсі, який захотів взяти 26-річного бразильця в оренду до літа цього року.
Утім, за інформацією джерела, наразі у Ювентусі не розглядають варіантів із тим, щоб віддавати Дугласа Луїса в оренду. Переговори з жодною з англійських сторін не просуваються.
У поточному сезоні Дуглас Луїс провів за Ювентус 550 хвилин у 17 матчах, в яких він заробив два попередження.