Англія

"Сороки" мають намір зберегти 36-річного голкіпера.

Ньюкасл готує нову контрактну пропозицію для свого голкіпера Мартіна Дубравки. Новиною ділиться в соцмережі інсайдер Фабріціо Романо.

"Ньюкасл не горить бажанням продавати Мартіна Дубравку, оскільки готує нову пропозицію щодо угоди для воротаря.

Однак саудівський Аль-Шабаб зберігає інтерес після того, як запасні варіанти Кейлор Навас і Одіссеас Влаходімос не приєдналися до клубу", — пише Романо.

36-річний словацький воротар грає за Ньюкасл з літа 2018 року, вже майже сім років. Він зіграв за "сорок" в 11 матчах поточного сезону, в яких пропустив лише сім голів.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл відхилив скромну пропозицію Фенербахче щодо свого захисника.