"Сороки" мають намір зберегти 36-річного голкіпера.
Мартін Дубравка, Getty Images
23 січня 2025, 23:15
Ньюкасл готує нову контрактну пропозицію для свого голкіпера Мартіна Дубравки. Новиною ділиться в соцмережі інсайдер Фабріціо Романо.
"Ньюкасл не горить бажанням продавати Мартіна Дубравку, оскільки готує нову пропозицію щодо угоди для воротаря.
Однак саудівський Аль-Шабаб зберігає інтерес після того, як запасні варіанти Кейлор Навас і Одіссеас Влаходімос не приєдналися до клубу", — пише Романо.
36-річний словацький воротар грає за Ньюкасл з літа 2018 року, вже майже сім років. Він зіграв за "сорок" в 11 матчах поточного сезону, в яких пропустив лише сім голів.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл відхилив скромну пропозицію Фенербахче щодо свого захисника.