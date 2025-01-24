Англія

Нідерландець виокремив декілька арен.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк назвав найкращі стадіони як в Європі, так і в АПЛ.

"Найулюбленіші стадіони? Я б сказав, що виїзні матчі на Сантьяго Бернабеу завжди особливі. Також можу назвати Камп Ноу, це неймовірний та особливий стадіон. Власне, я там грав двічі, і двічі програв, до речі. Але, знаєте, ця арена була і залишається неймовірною".

Що стосується АПЛ, то, гадаю, тут багато стадіонів із чудовою атмосферою і вболівальниками. Можна згадати виїзні матчі на Олд Траффорд і на Вілла Парк. Або ж навіть на стадіоні Ноттінгем Форест, якщо говорити суто про підтримку фанатів. А ще варто, мабуть, виділити Ньюкасл. В Англії ми маємо великий привілей — грати у такій атмосфері, коли фанати щиро намагаються допомогти команді. Тож, так, нам неймовірно пощастило", — сказав нідерландець.