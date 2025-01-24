Італія

Француз задоволений переїздом в Турин.

Французький нападник Рандаль Коло Муані прокоментував свій перехід у туринський Ювентус із ПСЖ на правах оренди. Його слова наводить Football Italia.

"Я дуже, дуже щасливий бути тут, у цьому легендарному клубі. Я пишаюся тим, що ношу ці кольори і граю перед уболівальниками.

Якими французькими гравцями Ювентуса захоплююся найбільше? Є багато французьких гравців, які увійшли в історію. Зінедін Зідан, звісно, Давід Трезеге — ще один, хто мені дуже подобається. Трохи ближче до нашого часу є Поль Погба, а також Кефрен Тюрам, який грає тут дуже добре, тож я радий бути тут.

Я деякий час спілкувався з тренером, він розповів мені про стиль гри тут, і це змусило мене захотіти підписати тут контракт. Я не можу дочекатися, щоб почати тренуватися і вийти на поле", — заявив Коло Муані.