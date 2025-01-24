Ліга націй

Матч відбудеться в Бельгії.

Другий поєдинок плей-оф Ліги націй між збірними Бельгії та України відбудеться 23 березня в місті Лімбург на полі стадіону "Крістал-Арена", який є домашнім для клубу Генк, повідомляє пресслужба УАФ.

Стадіон розрахований на 25 000 глядачів.

Нагадаємо, перший матч збірних України та Бельгії за право виходу в дивізіон А Ліги націй відбудеться 20 березня в місті Мурсія (Іспанія) на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія".

Нагадаємо, що напередодні збірна Бельгії звільнила Доменіко Тедеско з посади головного тренера команди і призначила Руді Гарсію.