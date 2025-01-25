Бразильський вінгер продовжить кар'єру в Іспанії на правах оренди.
Антоні, Getty Images
25 січня 2025, 12:20
Багатомільйонний нападник Манчестер Юнайтед Антоні прибув до іспанської Севільї для завершення свого переходи до Реала Бетіс на правах оренди до кінця поточного сезону без права викупу.
24-річний бразилець дав свій перший коментар після прибуття до Іспанії для El Chiringuito TV.
"Я такий щасливий, я готовий", — прокоментував Антоні свій трансфер до Бетіса.
Нагадаємо, що Антоні перейшов до Манчестер Юнайтед влітку 2022 року за 95 мільйонів євро. Його контракт із "червоними дияволами" спливає влітку 2027 року.
У поточному сезоні бразильський нападник провів за МЮ лише 407 хвилин у 14 матчах у всіх турнірах, в яких він забив один гол. Портал Transfermarkt наразі оцінює Антоні в 20 мільйонів євро.