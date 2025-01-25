Англія

Бразильський вінгер продовжить кар'єру в Іспанії на правах оренди.

Багатомільйонний нападник Манчестер Юнайтед Антоні прибув до іспанської Севільї для завершення свого переходи до Реала Бетіс на правах оренди до кінця поточного сезону без права викупу.

24-річний бразилець дав свій перший коментар після прибуття до Іспанії для El Chiringuito TV.

"Я такий щасливий, я готовий", — прокоментував Антоні свій трансфер до Бетіса.

Нагадаємо, що Антоні перейшов до Манчестер Юнайтед влітку 2022 року за 95 мільйонів євро. Його контракт із "червоними дияволами" спливає влітку 2027 року.

У поточному сезоні бразильський нападник провів за МЮ лише 407 хвилин у 14 матчах у всіх турнірах, в яких він забив один гол. Портал Transfermarkt наразі оцінює Антоні в 20 мільйонів євро.