Іспанія

Легендарний нападник Манчестер Юнайтед вирушить за ігровою практикою до Ла Ліги.

Напередодні стало відомо про те, що Реал Бетіс домовився з Манчестер Юнайтед щодо підписання багатомільйонного вінгера манкуніанців Антоні на правах оренди.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сторони остаточно узгодили усі деталі майбутньої орендної угоди 24-річного бразильця, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

У договорі між клубами не передбачений варіант із майбутнім викупом гравця іспанським клубом, тоді як заробітну плату Антоні буде отримувати 50 на 50 від обох команд.

Нагадаємо, що Антоні перейшов до Манчестер Юнайтед влітку 2022 року за 95 мільйонів євро. Його контракт із "червоними дияволами" спливає влітку 2027 року.

У поточному сезоні бразильський нападник провів за МЮ лише 407 хвилин у 14 матчах у всіх турнірах, в яких він забив один гол. Портал Transfermarkt наразі оцінює Антоні в 20 мільйонів євро.