Англія

Англієць поїхав підкорювати Італію.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перехід 34-річного правого захисника Кайла Вокера в Мілан на правах оренди з можливістю викупу. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Кайл Вокер вирішив піти... Найжорсткіший, найшвидший, найсильніший захисник з усіх, хто в нас був, прийняв рішення покинути клуб. Це рішення Кайла і я його поважаю.

З Вокером ми багато через що пройшли разом, багато виграли трофеїв. Я вдячний йому за його відданість команді та бажаю успіхів", — сказав Гвардіола.