Англія

Схоже, англієць уже провів свій останній матч за "містян".

Правий захисник Кайл Вокер на своїй сторінці в Instagram опублікував звернення до Манчестер Сіті.

Гравець перебрався до Мілана й подякував усім причетним до його часу в складі "містян":

"Манчестер Сіті... із чого ж мені почати? Підписання контракту з цим неймовірним клубом у 2017 році було мрією, що здійснилася. Сімома роками пізніше, здобуття 17 трофеїв, включно з Лігою чемпіонів і треблом є чимось, про що в дитинстві я міг тільки мріяти.

Виступи поруч із багатьма найкращими гравцями підштовхнули мене бути найкращою версією себе, і я щиро вдячний за можливість, яку отримав на Етіхаді.

Величезне спасибі тренерському штабу, фахівцям з екіпіровки й усьому персоналу, який невпинно працює за лаштунками. Ви робите кожен день приємним, забезпечуючи нас платформою для того, щоб ми були на висоті.

Для моїх одноклубників, у той же момент, як я прибув [до Манчестер Сіті], я відчув себе як вдома. Дякую за чудові спогади та всі успіхи, яких ми досягли разом. Ви друзі, але й сім'я на все життя.

Дякую Пепу Гвардіолі за віру в мене й наполегливу працю над тим, щоб привести мене в Манчестер Сіті в 2017 році. Разом ми відсвяткували 17 трофеїв, і ваші поради допомогли мені стати тим гравцем, яким я є сьогодні. Я навіки вдячний.

Дякую Енні, нашим дітям і всій моїй родині, яка була поруч, підтримуючи мене в цій подорожі.

І найголовніше, вболівальникам — дякую за те, що ви одразу ж прийняли мене як свого. Ніколи не забуду вашої непохитної підтримки щотижня, вдома й на виїзді.

Бажаю вам усім постійного успіху в майбутньому", — написав 34-річний англієць.

Нагадаємо, Вокер виступав за Манчестер Сіті з літа 2017 року, коли Тоттенгем отримав за нього 52.7 млн євро. За "містян" захисник провів 319 матчів у всіх турнірах, ставши капітаном клубу.