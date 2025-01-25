Англія

Талановитий француз може змінити клубну прописку вже в січні.

Ліверпуль стежить за атакувальним півзахисником Ліона Раяном Шеркі. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, більш конкретний інтерес до 21-річного француза проявляють Баварія, Баєр та дортмундська Боруссія.

Підкреслюється, що між гравцем та Ліоном існує угода, яка передбачає продаж в січні в разі отримання пропозиції в розмірі 22,5 млн. євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Раян Шеркі відіграв за Ліон 23 матчі, забив п'ять голів та віддав вісім результативних передач.