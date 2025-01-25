Нинішній керманич Евертона повторить досягнення Венгера й Фергюсона.
Девід Моєс, Getty Images
25 січня 2025, 16:44
Виїзний матч проти Брайтона стане для головного тренера Евертона Девіда Моєса 700-м у чемпіонаті Англії.
Під керівництвом 61-річного шотландця "іриски" проведуть 430-й поєдинок АПЛ. Протягом інших 270 зустрічей турніру Моєс опікувався Вест Гемом (198), Сандерлендом (38) і Манчестер Юнайтед (34).
За даними OptaJoe, Девід — третій тренер в історії АПЛ, який досягнув позначки в 700 матчів. Довше клуби чемпіонату Англії очолювали лише Арсен Венгер (828) і сер Алекс Фергюсон (810).
Нагадаємо, що Миколенко зіграє з перших хвилин проти Брайтона. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
поєдинку, який розпочнеться о 17:00 за Києвом, на нашому сайті.