Англія

Нинішній керманич Евертона повторить досягнення Венгера й Фергюсона.

Виїзний матч проти Брайтона стане для головного тренера Евертона Девіда Моєса 700-м у чемпіонаті Англії.

Під керівництвом 61-річного шотландця "іриски" проведуть 430-й поєдинок АПЛ. Протягом інших 270 зустрічей турніру Моєс опікувався Вест Гемом (198), Сандерлендом (38) і Манчестер Юнайтед (34).

За даними OptaJoe, Девід — третій тренер в історії АПЛ, який досягнув позначки в 700 матчів. Довше клуби чемпіонату Англії очолювали лише Арсен Венгер (828) і сер Алекс Фергюсон (810).

Нагадаємо, що Миколенко

проти Брайтона. Слідкуйте за

, який розпочнеться о 17:00 за Києвом, на нашому сайті.