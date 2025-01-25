Завершилися чотири поєдинки чергового туру чемпіонату Англії.
У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 у суботу, 25 січня, відбулися чотири матчі.
Борнмут із Забарним завдав розгромної поразки Ноттінгем Форест, продовживши свою боротьбу за місце в топ-4.
Борнмут — Ноттінгем Форест 5:0
Голи: Клюйверт, 9, Уаттара, 55, 61, 87, Семеньйо, 90+1
Борнмут: Кепа — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Адамс, Крісті — Брукс (Таверньєр, 80), Клюйверт (Джеббісон, 88), Семеньйо — Уаттара (Сілкотт-Даберрі, 90+2)
Ноттінгем Форест: Селс — Айна (Соса, 79), Міленкович, Мурільйо, Вільямс (Морено, 67) — Єйтс (Домінгес, 46), Андерсон — Ж. Сілва (Морато, 66), Гіббс-Вайт (Авонії, 79), Еланга — Вуд
Попередження: Кук, Забарний — Ж. Сілва
Вулвергемптон та Арсенал обмінялися вилученнями, а долю трьох залікових балів вирішив гол Ріккардо Калафіорі.
Вулвергемптон — Арсенал 0:1
Гол: Калафіорі, 74
Вулвергемптон: Са — Доерті (Гомеш, 87), Буено, Агбаду — Семеду, Андре (Дойл, 87), Ж. Гомес, Аїт-Нурі (Гедеш, 87) — Сарабія (Бельгард, 75), Кунья — Ларсен (Хван, 32)
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Льюїс-Скеллі — Нванері (Калафіорі, 46), Парті, Райс — Мартінеллі (Тірні, 87), Гаверц, Троссар
Попередження: Ж. Гомес — Тімбер
Вилучення: Ж. Гомес, 70 (друге попередження) — Льюїс-Скеллі, 43
Ліверпуль в ювілейному матчі свого капітана Вірджила ван Дейка спокійно розгромив Іпсвіч Таун.
Ліверпуль — Іпсвіч Таун 4:1
Голи: Собослаї, 11, Салах, 35, Гакпо, 44, 66 — Грівз, 90
Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх (Ендо, 68), Мак Аллістер (Деннс, 80) — Салах, Собослаї (Елліотт, 68), Діас (К'єза, 86) — Гакпо (Нуньєс, 68)
Іпсвіч Таун: Волтон — О'Ши, Грівз, Туанзебе, Девіс (Таунсенд, 46) — Філліпс, Морсі — Бернс (Джонсон, 29), Гатчінсон (Енсісо, 79), Філоджин (Броудгед, 79) — Делап (Гірст, 79)
Попередження: Делап, Енсісо
Чергові голи Александера Ісака допомогли Ньюкасл Юнайтед розібратися з Саутгемптоном.
Саутгемптон — Ньюкасл Юнайтед 1:3
Голи: Беднарек, 10 — Ісак, 26 (пен.), 30, Тоналі, 51
Саутгемптон: Маккарті — Брі (Фрейзер, 88), Беднарек, Гарвуд-Белліс — Вокер-Пітерс, Угочукву (Смоллбоун, 80), Арібо (Лаллана, 89), Меннінг (Сугавара, 60) — Фернандеш — Онуачу, Армстронг (Арчер, 60)
Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто, Шер, Берн, Голл — Гімараес (Майлі, 79), Тоналі, Жоелінтон — Мерфі (Лонгстафф, 90+2), Ісак (Віллок, 79), Гордон (Альмірон, 88)
Попередження: Фернандеш