Англія

Коментар нідерландського фахівця.

Арне Слот розкритикував Ліверпуль за пропущений від Іпсвіча гол (4:1).

"Гідний, домінуючий виступ, 4 голи — це завжди приємно. Ми майже не дозволяли супернику створювати моменти і начебто не допускали контратак, а це непросто, коли граєш проти низького блоку і швидких форвардів та вінгерів.

На жаль, ми пропустили внаслідок стандартного положення наприкінці гри. Якби не це, матч можна було б вважати ідеальним. Зараз же ми трохи незадоволені пропущеним голом", — сказав головний тренер Ліверпуля.

На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Іпсвіч.