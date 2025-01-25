Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 25 січня 2025 року.

Ліверпуль у матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв Іпсвіч Таун (4:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 11 хвилині зусиллями Собослаї, а потім на 35 хвилині перевагу "червоних" подвоїв Салах.

На 44-й хвилині Гакпо забив третій м'яч у ворота гостей, а в другому таймі він оформив дубль.

Іпсвіч зміг відповісти лише голом Грівза на останній хвилині основного часу матчу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Іпсвіч у рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ліверпуль — Іпсвіч Таун 4:1

Голи: Собослаї, 11, Салах, 35, Гакпо, 44, 66 — Грівз, 90.

Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх (Ендо, 68), Мак Аллістер (Деннс, 80) — Салах, Собослаї (Елліотт, 68), Діас (К'єза, 86) — Гакпо (Нуньєс, 68).

Іпсвіч Таун: Волтон — О'Ши, Грівз, Туанзебе, Девіс (Таунсенд, 46) — Філліпс, Морсі — Бернс (Джонсон, 29), Гатчінсон (Енсісо, 79), Філоджин (Броудгед, 79) — Делап (Гірст, 79).

Попередження: Делап, Енсісо.