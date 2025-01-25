Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 25 січня 2025 року.

Борнмут у рамках 23-го туру АПЛ-2024/25 розтрощив Ноттінгем Форест на Віталіті Стедіум.

Господарі поля мали мінімальну перевагу над гостями за підсумками першого тайму, в якому голом відзначився Джастін Клюйверт, але в другій половині зустрічі "вишні" значно збільшили її за рахунок хет-трику Данго Уаттара та взяття воріт у виконанні Антуана Семеньйо в компенсований час.

Борнмут іде шостим у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Ноттінгем Форест — третім.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Ноттінгем Форест у рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Борнмут — Ноттінгем Форест 5:0

Голи: Клюйверт, 9, Уаттара, 55, 61, 87, Семеньйо, 90+1

Борнмут: Кепа — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Адамс, Крісті — Брукс (Таверньєр, 80), Клюйверт (Джеббісон, 88), Семеньйо — Уаттара (Сілкотт-Даберрі, 90+2)

Ноттінгем Форест: Селс — Айна (Соса, 79), Міленкович, Мурільйо, Вільямс (Морено, 67) — Єйтс (Домінгес, 46), Андерсон — Ж. Сілва (Морато, 66), Гіббс-Вайт (Авонії, 79), Еланга — Вуд

Попередження: Кук, Забарний — Ж. Сілва