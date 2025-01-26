Англія

"Містяни" дуже неприємний суперник для "синіх".

Манчестер Сіті здобув перемогу над лондонським Челсі (3:1) у матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Таким чином, "містяни" продовжили серію без поразок у зустрічах із "пенсіонерами" до 11 матчів в усіх турнірах. Востаннє Челсі перемагав у Ман Сіті 29-го травня, 2021-го року, у фінальному матчі Ліги чемпіонів (1:0). Єдиним голом у тій зустрічі відзначився Кай Гаверц.

Після 23 зіграних матчів Манчестер Сіті розташовується на четвертій сходинці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 41 пункт. В свою чергу, Челсі після аналогічної кількості проведених ігор посідає шосте місце, заробивши 40 очок.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті проти ПСЖ показав другий найгірший результат із володіння м'ячем під керівництвом Гвардіоли.