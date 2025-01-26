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Німець не вражає в Англії.

Нападник лондонського РБ Лейпциг Тімо Вернер, який на правах оренди виступає за лондонський Тоттенгем, веде переговори з Нью-Йорк Ред Буллз. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, поки невідомо, відбудеться трансфер у поточне трансферне вікно чи перехід буде оформлено влітку.

Зазначається, що в Тоттенгемі незадоволені грою німця і будуть не проти, якщо "бики" достроково повернуть нападника з оренди.

Цього сезону Тімо Вернер відіграв за Тоттенгем 26 матчів, забив один гол та віддав три результатвині передачі.