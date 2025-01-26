Англія

Чікі задоволений підписанням Омара Мармуша.

Спортивний директор Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн висловився про новачка команди Омара Мармуша після його дебюту.

Єгипетський форвард вийшов у стартовому складі "містян" у суботньому матчі проти Челсі, який завершився перемогою (3:1).

Ексгравець франкфуртського Айнтрахта провів на полі 74 хвилини, після чого був замінений.

"Ми дуже раді. Ми підписали найкращого гравця Бундесліги. Кожен тренер хотів бачити його у своїй команді", — сказав спортивний директор.

Зазначимо, що трансфер Омара Мармуша обійшовся Манчестер Сіті в 75 млн євро. 25-річний футболіст уклав із клубом контракт, розрахований до середини 2029 року.