Англія

Під керівництвом португальця "червоні дияволи" здобули 4 перемоги в 4 матчах у єврокубках!

Манчестер Юнайтед продовжив переможну серію в Лізі Європи за Рубена Аморіма. У заключному турі загального етапу "червоні дияволи" взяли гору над румунським ФКСБ (2:0) завдяки голам Діогу Далота і Коббі Майну.

Таким чином, команда виграла чотири з чотирьох перших матчів на євроарені під керівництвом Аморіма. Раніше за всю історію клубу таке відбувалося лише одного разу — у сезоні-1990/91, коли манкуніанці здобули перемогу в чотирьох стартових єврокубкових поєдинках за Алекса Фергюсона.

У випадку з легендарним шотландцем справа була в Кубку володарів кубків — до слова, в тій кампанії Юнайтед став тріумфатором турніру.