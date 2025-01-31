Англія

Майбутнє англійського нападника знаходиться під питанням.

У поточне зимове трансферне вікно нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд знаходить у пошуках нового клубу, оскільки новий головний тренер манкуніанців Рубен Аморім незадоволений його відношенням до справи.

27-річного англійця пов'язували з можливим переходом до табору каталонської Барселони, проте цей трансфер знаходиться на межі зриву.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Барселона вважає, що угода щодо Рашфорда є малоймовірною через фінансовий фейр-плей.

Зазначається, що Астон Вілла залишається єдиним клубом, який зробив запит щодо потенційного підписання англійського форварда після продажу Джона Дурана.

Цього сезону Маркус Рашфорд відіграв за МЮ 24 матчі, забив сім голів та віддав три результативні передачі.