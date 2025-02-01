Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 1 лютого 2025 року.
Борнмут у рамках 24-го туру АПЛ-2024/25 поступився Ліверпулю на Віталіті Стедіум.
Чергові голи чинного найкращого бомбардира турніру Мохамеда Салаха допомогли "червоним" перервати 11-матчеву безпрограшну серію "вишень". Нападник реалізував пенальті в першому таймі, у другій половині зустрічі відзначившись голом із гри.
Ліверпуль продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Борнмут іде сьомим.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Ліверпуль у рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Борнмут — Ліверпуль 0:2
Голи: Салах, 30 (пен.), 75
Борнмут: Аррісабалага — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Адамс, Крісті (Джеббісон, 80) — Семеньйо, Клюйверт, Брукс (Таверньєр, 67) — Уаттара
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Бредлі, 70), Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер (Джонс, 61), Гравенберх — Салах (Ендо, 88), Собослаї, Гакпо (Нуньєс, 69) — Діас
Попередження: Крісті, Гюйсен — Гравенберх, Мак Аллістер, ван Дейк