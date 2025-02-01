Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 1 лютого 2025 року.
Вулвергемптон здолав Астон Віллу та вибрався із зони вильоту АПЛ.
Команда Вітора Перейри перервала свою серію з чотирьох поразок у чемпіонаті Англії.
Огляд матчу:
Вулвергемптон — Астон Вілла 2:0
Голи: Бельгард, 12, Кунья, 90+7
Вулвергемптон: Са — Доерті, Тоті, Агбаду — Семеду, Андре, Бельгард (Буено, 88), Аїт-Нурі (Гомеш, 73) — Сарабія (Хван, 79), Кунья — Гедеш (Дойл, 73)
Астон Вілла: Мартінес — Гарсія (Мален, 46), Конса, Богард (Неделькович, 84), Дінь (Матсен, 46) — Камара, Тілеманс — Макгінн, Роджерс, Ремзі (Онана, 47) — Воткінс (Бейлі, 46)
Попередження: Сарабія, Кунья — Макгінн, Роджерс, Богард.