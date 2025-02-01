Англія

Команда Вітора Перейри перервала свою серію з чотирьох поразок у чемпіонаті Англії.

На Молінью Стедіум у рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 відбулася домашня для Вулвергемптона зустріч з Астон Віллою.

Уже на 12-й хвилині господарям поля вдалося відкрити рахунок у матчі. Гості могли відновити паритет у другому таймі за рахунок дебютного гола у виконанні Доніелла Малена, але його скасували через офсайд. У підсумку, колектив Унаї Емері так і не зумів уникнути виїзної поразки, пропустивши вдруге вже в компенсований час.

Вулвергемптон із 19-ма очками йде 17-м у турнірній таблиці, тоді як Астон Вілла з 37-ма заліковими балами перебуває на восьмій сходинці.

Вулвергемптон — Астон Вілла 2:0

Голи: Бельгард, 12, Кунья, 90+7

Вулвергемптон: Са — Доерті, Тоті, Агбаду — Семеду, Андре, Бельгард (Буено, 88), Аїт-Нурі (Гомеш, 73) — Сарабія (Хван, 79), Кунья — Гедеш (Дойл, 73)

Астон Вілла: Мартінес — Гарсія (Мален, 46), Конса, Богард (Неделькович, 84), Дінь (Матсен, 46) — Камара, Тілеманс — Макгінн, Роджерс, Ремзі (Онана, 47) — Воткінс (Бейлі, 46)

Попередження: Сарабія, Кунья — Макгінн, Роджерс, Богард