Англія

І одразу підготувався до можливого коштовного продажу гравця.

Бразильський нападник англійського Вулвергемптона Матеус Кунья проводить цілком непогану кампанію за особистими показниками.

11 голів та чотири гольові передачі за 24 матчі — із таким доробком 25-річний виконавець автоматично потрапив до поля зору більш потужних колективів країни, і, зокрема, лондонський Арсенал називався серед претендентів на його підписання.

Можливо, цей трансфер зрештою таки відбудеться, проте вже не цієї зими.

Останніми днями Вулвергемптон тільки тим і займався, що намагався продовжити контракт із власним футболістом, і клубу це зрештою вдалось.

Нова угода розрахована до 2029 року.

Важливим моментом у оновленому контракті Куньї буде те, що тепер у нього є прописана сума відступних, за яку вже починаючи з літа 2025 року гравець може бути придбаним іншим клубом.

Вона становить майже 75 млн євро.