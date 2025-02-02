Постекоглу хоч трохи потішиться в умовах шаленої кількості травмованих упродовж сезону.
Лондонський Тоттенгем від початку поточної кампанії страждав на надмірну травматичність власних футболістів, тож у підсумку був змушений виходити на зимовий трансферний ринок, оскільки в один момент залишився майже без усіх основних гравців лінії оборони.
Закрити цю кадрову прогалину "шпори" вирішили, зокрема, за рахунок австрійського флангового захисника французького Ланса Кевін Дансо.
26-річний виконавець наприкінці минулого літа вже мав можливість змінити клуб і навіть завітав на медогляд до італійської Роми, однак у останній момент щось пішло не так, і трансфер у підсумку зірвався.
Цього ж разу спроба залишити "криваво-жовтих" для футболіста була більш успішною — Тоттенгем запропонував 25 млн євро та контракт до 2030 року, і доволі швидко домовився про цей перехід.
У поточному сезоні на рахунку Дансо 14 зіграних матчів.