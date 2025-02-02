Англія

Коментар португальського фахівця після матчу.

Рубен Аморім незадоволений поразкою від Крістал Пелес (0:2) у 24-му турі АПЛ.

"Дуже поганий результат. Виступ — трохи кращий, ніж в останніх іграх. Ми добре контролювали контратаки Крістал Пелес.

Ми пропустили два голи, яких можна було уникнути, і травма Лісандро Мартінеса позначилася на команді. Найближчими днями подивимося, що з ним, але думаю, що ситуація серйозна. Він не тільки чудовий футболіст, а й важлива для роздягальні людина. Він відчув щось, а футболісти розуміють, коли сталося щось серйозне. Ми допоможемо йому в цей складний момент так само, як він допомагав нам.

Те, що фанати бачать негатив, нормально. Для них сезон виходить важким, але в певні моменти футбол може змінитися. Я готуватимуся до наступної гри і рухатимуся вперед. Далі буде краще", — сказав головний тренер Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед програв п'ять із шести останніх матчів АПЛ на Олд Траффорд.