Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 2 лютого 2025 року.

Манчестер Юнайтед у рамках 24-го туру АПЛ-2024/25 поступився Крістал Пелес на Олд Траффорд.

Дубль Жан-Філіпа Матета приніс клубу з Лондона третю поспіль виїзну перемогу з рахунком 2:0. Нападник двічі уразив ворота манкуніанців у другому таймі зустрічі.

Манчестер Юнайтед іде 13-м у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Крістал Пелес опинився на 12-й сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес у рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес 0:2

Голи: Матета, 64, 89

Манчестер Юнайтед: Онана — Мартінес (де Лігт, 82), Магвайр, Йоро — Далот, Мейну (Гойлунн, 70), Угарте (Еріксен, 87), Мазрауї (Зіркзе, 71) — Діалло, Гарначо — Фернандеш

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз (Вортон, 89), Лерма, Мітчелл (Клайн, 88) — Сарр (Девенні, 90), Камада (Езе, 62) — Матета

Попередження: Магвайр, Фернандеш — Г'юз