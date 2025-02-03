Англія

Нігерійський форвард гратиме у Чемпіоншипі під керівництвом Майкла Карріка.

Нападник Севільї Келечі Іхеаначо повернувся до Англії, де тепер він виступатиме у Чемпіоншипі за Мідлсбро. Про це повідомляє пресслужба "боро".

28-річний нігерійський форвард перейшов до команди Майкла Карріка на правах оренди, яка розрахована до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, Іхеаначо приєднався до Севільї влітку минулого року після завершення контракту з Лестером, проте гравець не зміг проявити себе в іспанській Ла Лізі.

У поточному сезоні Келечі зіграв на клубному рівні лише 401 хвилину в дев'яти матчах чемпіонату Іспанії, в яких результативними діями він не відзначився.