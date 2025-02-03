Нігерійський форвард гратиме у Чемпіоншипі під керівництвом Майкла Карріка.
Келечі Іхеаначо, Мідлсбро
03 лютого 2025, 22:55
Нападник Севільї Келечі Іхеаначо повернувся до Англії, де тепер він виступатиме у Чемпіоншипі за Мідлсбро. Про це повідомляє пресслужба "боро".
28-річний нігерійський форвард перейшов до команди Майкла Карріка на правах оренди, яка розрахована до кінця поточного сезону.
Нагадаємо, Іхеаначо приєднався до Севільї влітку минулого року після завершення контракту з Лестером, проте гравець не зміг проявити себе в іспанській Ла Лізі.
У поточному сезоні Келечі зіграв на клубному рівні лише 401 хвилину в дев'яти матчах чемпіонату Іспанії, в яких результативними діями він не відзначився.