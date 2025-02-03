Англія

Команда Енцо Марески забила двічі у другому таймі та перевернула хід матчу.

В рамках поєдинку 24-го туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Челсі приймав на своєму полі Вест Гем. Енцо Мареска довірив місце в стартовому складі Джейдону Санчо, а в центрі захисту з'явився Тосін Адарбіойо. У Вест Гема відзначимо вихід Карлоса Солера з перших хвилин.

З перших хвилин Челсі намагався володіти м'ячем, але "молотобійці" не збирались глибоко сідати в оборону й постійно шукали свій шанс в контрвипаді. Команди почергово обмінювались підходами, хоч "сині" й володіли територіальною перевагою. Перший дійсно небезпечний момент виник, коли Енцо Фернандес отримав пас від Мадуеке в чужому штрафному й несильно пробив в дальній кут, але не влучив.

Наприкінці тайму Вест Гем трохи неочікувано вийшов вперед: Колвілл подарував м'яч Бовену, а той увійшов в чужий штрафний та пробив точно в дальній кут. 0:1. Челсі намагався одразу відігратись, але на перерву команді пішли за мінімальної переваги команди Грема Поттера.

Вест Гем був активнішим на старті другого тайму, й Енцо Мареску це зовсім не влаштовувало. Італійський тренер на 52 хвилині зробив дві заміни, а згодом ще дві. І перестановки Марески спрацювали: Подача Нету створила сумбур в штрафному Вест Гема, а після цього сам португалець опинився на підбиранні м'яча й прошив Ареоля. 1:1.

Вест Гем зміг відповісти трохи пізніше, коли Ірвінг навісив на дальню стійку, а Кудус в падінні послав м'яч головою у стійку. Напевно, в цьому епізоді був би офсайд, але було дуже небезпечно. Згодом Челсі вийшов вперед Палмер прострілив з гострого кута з меж чужого штрафного, м'яч зачепив ногу Ван-Біссаки та залетів під поперечину. 2:1.

Вест Гем міг відігратися вже в компенсований час, коли Кудус отримав м'яч в чужому штрафному розвернувся й пробив низом — Адарабіойо кинувся під удар і врятував свою команду. На більше "молотобійців" не вистачило. Фінальний свисток головного арбітра зафіксував перемогу Челсі — "сині" повернулись у ТОП-4 АПЛ.

Челсі — Вест Гем 2:1

Голи: Нету, 64, Ван-Біссака (аг), 74 - Бовен, 42

Челсі: Йоргенсен — Джеймс (Гюсто, 61), Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуеке (Нкунку, 62), Палмер (Чалоба, 89), Санчо (Нету, 53) — Джексон (Гую, 52)

Вест Гем: Ареола — Цоуфал (Мавропанос, 71), Кілман, Крессвелл (Гільєрме, 86) — Ван-Біссака, Ірвінг (Орфорд, 77), Соучек, Палмьєрі (Скарлз, 72) — Кудус, Солер (Інгз, 78) — Бовен

Попередження: Джеймс, Фернандес — Ірвінг