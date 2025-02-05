Англія

Півзахисник Брентфорду Єгор Ярмолюк згадав початок повномасштабного вторгнення росії та розповів про перші трудності в Англії.

Ярмолюк перейшов до Брентфорду влітку 2022 року і потрохи стає важливою частиною команду. В інтерв'ю клубній прес-службі українець розповів як почалось для нього повнемаштабне вторгнення.

"Я жив у Дніпрі. Прокинувся, бо почув вибух бомб. Перше, що я зробив — це подзвонив рідним і запитав, що сталося. Вони сказали: "Почалася війна". Я взяв свій паспорт, одяг та поїхав до своєї родини".

"До війни я навіть не думав, що таке можливо. Тепер ти дивишся на речі інакше. Для мене все дуже змінилося. Це змінило моє мислення. Це змінює тебе і те, що ти відчуваєш. Це змушує вас усвідомити, наскільки ви повинні бути щасливі, коли у вашій країні немає війни. Мої герої – це воїни, які в нинішній ситуації воюють за Україну".

"Це український менталітет. Ми ніколи не здамося, ми просто продовжуємо. Я справді пишаюся своєю країною і справді пишаюся тим, що я українець".

Також Єгор розповів з якими трудностями йому довелося зіштовхнутися, коли він приїхав до Англії.

"Я взагалі не розмовляв англійською, і коли ти нічого не розумієш, це дуже важко. Мова була найважливішою проблемою, але з часом було все легше і легше. Мені всі дуже допомогли. У нас дружня команда. Зараз я щасливий, що переїхав, але це був великий крок у моєму житті. Для мене тепер це другий дім", — додав Ярмолюк.

В цьому сезоні Єгор провів за Брентфорд 22 матчі во всіх турнірах.