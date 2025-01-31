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Коментар українського вінгера після заключного матчу основного етапу Ліги Європи.

Олександр Піхальонок вирвав для Динамо Київ перемогу над РФШ. Коментар після гри дав гравець киян Андрій Ярмоленко.

"Вважаю, що футболу було мало, тому що всі бачили стан газону. Якийсь конструктивний футбол дуже важко було показати, дуже сідали ноги. Але добре, що перемогли. Ми розуміємо, що провалили Лігу Європи і треба було хоча б якось реабілітуватися перед вболівальниками.

Заміна? Зі мною все добре, але я віддав всі сили, розумів що за лаві запасних є багато футболістів, які можуть вийти і бути більш корисними на останніх хвилинах ніж я, тому попросив заміну.

Перемога важлива, тому що у першій половині чемпіонату було дуже важко, багато роз'їздів, було важко відновлюватись. Якби ми не заробили нічию у попередньому матчі, програли тут, то вболівальники нас взагалі би не зрозуміли. Тим паче, як президент клубу сказав, на кону була честь клубу. Ми це відчували це і віддали всі сили у заключних двох матчах. Зараз із позитивним настроєм готуємось до заключної частини чемпіонату.

Новий формат? Він цікавий, побачимо, як воно буде далі. Все що нове – завжди цікаво. Грати 8 ігор а не 6 було цікаво. Раніше в цей час ми проходили збори, а зараз у нас вже було 2 офіційних гри. Я вважаю, що формат цікавий" – сказав Ярмоленко.

У підсумку київське Динамо завершило виступи в Лізі Європи УЄФА з чотирма очками в активі та на тридцять четвертій сходинці загальної таблиці, а латвійський клуб РФШ фінішував на дві позицій вище з п’ятьма заліковими балами.