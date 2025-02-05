Англія

Під питанням і наступна гра "червоних" у Кубку Англії.

Основний захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не зможе допомогти команді у найближчому півфінальному матчі Кубку англійської ліги проти Тоттенгема.

"Трент Александер-Арнольд пропустить гру. Ми маємо подивитися, чи зможе він зіграти в неділю. Але нам поки відомо лише те, що він не зіграє завтра. Трент залишив поле у ​​минулому матчі через незначний біль у нозі. Він тренувався за індивідуальною програмою, але не з командою, тож подивимося, скільки часу займе його відновлення. Усі інші гравці команди повністю готові та зможуть взяти участь у матчі", — наводить слова головного тренера "червоних" Арне Слота прес-служба клубу.

Нагадаємо, у першому матчі Тоттенгем був сильнішим за Ліверпуль (1:0). Матч-відповідь пройде завтра, 6 лютого, о 22:00 за Києвом.

У неділю, 9 лютого, "червоні" зіграють з Плімутом, до якого нещодавно перебрався українець Максим Таловєров, у Кубку Англії.