Стали відомі стартові склади команд для півфінального матчу-відповіді Кубку Англійської ліги, у якому зіграють Ньюкасл та лондонський Арсенал.
Бруно Гімараес, Getty Images
05 лютого 2025, 21:34
Ньюкасл та лондонський Арсенал зіграють матч-відповідь півфіналу Кубка англійської ліги на Сент-Джеймс-Парк на тлі перемоги "сорок" у першій грі (2:0).
Едді Гау, у порівнянні з тим матчем, використав із перших хвилин Тріпп'єра та Шера в обороні, тоді як Гімараес зіграє в центрі поля.
Мікель Артета, у свою чергу, змін не робив.
Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Ботман, Шер, Берн, Голл — Дж. Мерфі, Тоналі, Гімараес, Гордон — Ісак.
Запасні: Поуп, Вілсон, Таргетт, Крафт, Осула, Лівраменто, Віллок, Лонгстафф, Майлі.
Запасні: Сетфорд, Ківьор, Зінченко, Калафіорі, Тірні, Жоржиньо, Меріно, Стерлінг, Нванері.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Троссар, Гаверц, Мартінеллі.
Гра Ньюкасл — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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