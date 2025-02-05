Англія

Стали відомі стартові склади команд для півфінального матчу-відповіді Кубку Англійської ліги, у якому зіграють Ньюкасл та лондонський Арсенал.

Ньюкасл та лондонський Арсенал зіграють матч-відповідь півфіналу Кубка англійської ліги на Сент-Джеймс-Парк на тлі перемоги "сорок" у першій грі (2:0).

Едді Гау, у порівнянні з тим матчем, використав із перших хвилин Тріпп'єра та Шера в обороні, тоді як Гімараес зіграє в центрі поля.

Мікель Артета, у свою чергу, змін не робив.

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Ботман, Шер, Берн, Голл — Дж. Мерфі, Тоналі, Гімараес, Гордон — Ісак.

Запасні: Поуп, Вілсон, Таргетт, Крафт, Осула, Лівраменто, Віллок, Лонгстафф, Майлі.



Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Троссар, Гаверц, Мартінеллі.